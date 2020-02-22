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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar küreme ekmek kapıları oldu

Kar küreme ekmek kapıları oldu

Hakkari’den detay görüntü

Hafta Sonu İşportacı Hafta Sonu Tatili Kar Yağışı 

-Çatı temizleyen dar gelirli vatandaşlar
-Çatı üzerinde biriken kar kütlelerinden detaylar
-Para karşılığı kar temizleyen Mahmut Kaval ile röportaj
-Kar küreği satan Burhan Çiftçi ile röportaj
-Küretklerden detaylar
-İş makinelerinin şehir merkezinde çalışması
-Kardan tünel yapan esnaftan detaylar
-Çocukların kayak keyfi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri dar gelirli vatandaşların ekmek kapısı oldu. Hakkari’de şubat ayının ikinci haftasından itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Aşırı yağış nedeniyle vatandaşlar ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken karları temizlemekte büyük zorluk yaşıyor. Kent merkezinde araçlar adeta kara gömülürken, çatılardan biriken kar kültleri de işsizler için ekmek kapısı oluyor. Yazın işportacılık yapan kışın da işsiz kalan Mahmut Kaval isimli vatandaş, kardeşiyle birlikte çatılarda biriken karları temizleyerek evine ekmek götürdüklerini söyledi.

Bir çatıyı 250 ila 300 TL karşılığında temizlediğini anlatan Kaval, “Kışın geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Bu sene 1,5-2 metre kar var. Biz kar içinde kaldık. İşimiz hem tehlikeli hem de zordur” diye konuştu.
Hakkarili esnaf Burhan Çitçi de, bu sene Hakkari’ye çok kar yağdığını belirterek, “Şu anda caddelerde araçlar tek şerit şeklinde gidip geliyor. Bu sene Hakkari’de zorlu bir kar mücadelemiz var. Bazı çatılarda 1-1,5 metrelik kar birikmiş durumda. Hala temizlenmemiş çatılar var. Biz buradayız, Hakkari halkının hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar ise kızak ve poşetlerin üzerinde kayarak karın tadını çıkarttılar.
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