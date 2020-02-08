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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu

Kar köy yollarını kapadı, ekipler hastalar için seferber oldu

hasta kurtarma

Acil Servis Köy Yolları 112 Acil Servis Kar Yağışı Hasta Kurtarma 

-detay görüntüler

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürürken, 293 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte köy yollarının kapanması ile birlikte İl Özel İdaresine bağlı ekipler, bir yandan kapanan köy yollarını ulaşıma açmaya çalışırken, bir yandan da 112 acil servis ekipleri ile birlikte köylerde mahsur kalan hastaların hastaneye yetiştirilmesi için seferber oldu.Bu gün sabaha saatlerinde şehir merkezine bağlı 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapalı olan Uzunveli köyünde hastalanan Dilara Doğan adlı çocuk, İl Özel İdaresi ve 112 acil servis ekiplerinin çalışması ile hastaneye kaldırıldı.
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