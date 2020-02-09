Kar kolları kapattı, engelli gencin imdadına şantiye ekipleri yetişti

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( BATMAN ) BATMAN



- Batman’ın Kozluk ilçesinde kahvaltı yaparken cam bardağını ağzıyla kırması sonucunda yaralanan engelli genç, 112 acil sağlık ekipleri ile ilçe şantiye ekiplerinin ortak çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Beşkonak köyünde sabah ailesi ile birlikte kahvaltıda çay içerken bardağı ağzıyla kıran zihinsel engelli Ali Çağtu'nun (17) yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı köye ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi'ne bağlı ilçe şantiye ekiplerinden yardım talep etti. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla Beşkonak köyüne ulaşan sağlık ekipleri, engeli genci ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansa alarak 1 saat sonra Kozluk Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedaviye alınan Ali Çağtu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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