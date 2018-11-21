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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar, kış, zorlu arazi şartları demeden Karadeniz'de PKK’lı avı sürüyor...Operasyonlar havadan görüntülendi İzle

Kar, kış, zorlu arazi şartları demeden Karadeniz'de PKK’lı avı sürüyor...Operasyonlar havadan görüntülendi İzle

Dağın zirvesine dikilen Türk bayrağından görüntüler

Askeri Operasyon Güvenlik Güçleri Darbe Girişimi Terör Örgütü Teröristler 

-Drone ile askeri operasyon
-Askerlerin yol boyu hareketleri
-Karlı arazide hareket ve pusu faaliyeti
-Operasyon bölgesinden detaylar

( GİRESUN -ÖZEL)- Karadeniz’in 5 ilinde terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenleniyor- Karadeniz’de örgüte son 20 yılın en büyük darbesi 2017-2018 yıllarında vuruldu- Asker Doğu Karadeniz Dağları'nda olduğu düşünülen ‘Kawa’ ve ‘Aras’ kod adlı teröristlerin peşine düştü GİRESUN

- Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Ordu, Trabzon, Tokat ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenleniyor. Giresun kırsalında süren operasyonlar İhlas Haber Ajansı

tarafından görüntüledi. Eş zamanlı olarak 5 ilde başlayan operasyonlarda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının Doğu Karadeniz’de olası kış üslenmesini ve sızma girişimlerini önlemek için her yayladaki her taşın altına bakılıyor. Zorlu arazi şartları, yağmur, çamur, kar ve soğuğa aldırmayan timler şüpheli görülen bölgeleri kontrol ederek arama tarama faaliyeti yürütüyor. 1997 yılından bu yana bölgede terör faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışan örgüte en büyük darbe 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen FETÖ’cü askerlerin ardından yaşandı. 2017-2018 yılı arasında ikisi sağ 7’si ölü 9 PKK’lı Doğu Karadeniz’de etkisiz hale getirildi.
Öldürülen PKK’lılar arasında örgütün sözde bölge sorumlusu ‘Cudi Zaza’ kod adlı Mehmet Yakışır ile sözde bölge komutanı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner bulunuyor. Ankara'dan gelen JOPER, Bulancak JÖH ve Komando timleri bölgede olduğu düşünülen ‘Kawa’ kod adlı İranlı terörist ve ‘Aras’ kod adlı Aras Aslan isimli teröristin peşine düşerken, lider kadronun öldürülmesiyle bölgeye yeniden giriş yapmak isteyen grup ise kalan 2 PKK’lı ile buluşamadan bölgeden kaçtı. Kaçan teröristlerin daha sonra Erzincan kırsalında güvenlik güçleri ile sıcak temasa girdiği öğrenildi. Doğu Karadeniz kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin üstlerinden ve çantalarından çıkan hafıza kartları ve dokümanları inceleyen Bölge Komutanlığı'na bağlı İstihbarat timleri Tunceli ve Erzincan’ın yanı sıra birçok ilde örgüte yardım ettiği belirlenen 30 şüpheliyi gözaltına alınarak işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Doğu Karadeniz’de olası terör faaliyetlerine yönelik operasyonların kış boyunca da devam edeceği öğrenildi.
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