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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar keyfi yaşamak isteyen Denizliler soluğu Bağbaşı Yaylası’nda aldı Haberi

Kar keyfi yaşamak isteyen Denizliler soluğu Bağbaşı Yaylası’nda aldı Haberi

Teleferikten görüntü

Kar Topu Ziyaretçiler Kış Mevsimi Teleferik Kar Yağışı 

-Yaylaya çıkanlardan genel görüntü
-Yaylada kar topu oynayan vatandaşlardan genel görüntü
-Yaylada oyun alanlarından görüntü

( DENİZLİ )- Beyaza bürünen 1500 rakımlı yaylaya da karın keyfini doyasıya çıkardılar DENİZLİ

- Denizli’de kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar soluğu Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nda aldı. Rakım farkından dolayı kar yağışına ender rastlanan kent merkezinde, vatandaşlar kış mevsiminin tadını çıktıkları Bağbaşı Yaylası’nda çıkardı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılında hizmete sunduğu Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirerek, tabiatla iç içe ortamlarda vakit geçirmelerini sağlayan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, her yıl olduğu gibi Denizli merkezde kar yağan ilk noktalardan biri oldu. Beyaza bürünen 1500 rakımlı yaylaya teleferikle ulaşan Denizlililer, karın keyfini doyasıya çıkarıyor. Muhteşem kar manzarası ile kartpostallık görüntülerin oluştuğu yaylada kar topu oynayıp sevdikleriyle birlikte vakit geçiren vatandaşlar şehrin stresinden uzaklaşarak farklı bir gün geçirmenin keyfini yaşıyor. “Yaylamız temiz havasıyla da büyük rağbet görüyor” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın her mevsim farklı güzellikleri barındırdığına dikkat çekti. Özellikle kent merkezinde karla buluşmak isteyenlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın bölgenin de önemli bir cazibe merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Denizli merkezde kar yokken yaylada ziyaretçilerimiz karın keyfini çıkarıyor. Tesisimiz, kış mevsiminin eşsiz manzarası, yağan kar ve temiz havasıyla büyük rağbet görüyor. Bu muhteşem güzelliğe tanık olmak isteyen vatandaşlarımızı yaylamıza davet ediyorum” dedi.

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