Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu çığ bölgesinde çalışma

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu çığ bölgesinde çalışma

Yol açma çalışması

Kar Kalınlığı Çığ Düşmesi Meteoroloji Gesi 

-Kar kalınlığı

( VAN ) VAN

- Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan ve kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu mezra yolu, ekiplerin 14 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı. İlçenin Sözveren Mahallesi Yaylaönü mezrasında çığ düşmesi nedeniyle yaklaşık üç aydır kapalı bulunan yol, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefliğine ait iş makinelerinin 14 günlük çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefi Hüseyin Duman, sorumluluk bölgelerindeki birçok yere düşen çığlardan dolayı çok zor anlar yaşadıklarını belirterek, “Çalışmalarımızı meteoroloji verileri ve hava şartlarına göre geceli gündüzlü yürüterek, yolumuzu ulaşıma açtık” dedi.
(MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Antalya'da Plaj Sezonu AçıldıAntalya'da Plaj Sezonu Açıldı
Tuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş KayıpTuncelide Bot Devrildi: 1 Uzman Çavuş Kayıp
İstanbulun Meydanları Boş Kaldıİstanbulun Meydanları Boş Kaldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı