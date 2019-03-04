Kar kalınlığı 6 metreyi aştı - HAKKARİ İzle

- Ekiplerin yol açma çalışmaları - Hakkari Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 34, Yüksekova ilçesinde 5 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 39 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerdeki bazı yerleşim birimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi aştı.
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