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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kar kalınlığı 6 metreyi aştı - HAKKARİ İzle

Kar kalınlığı 6 metreyi aştı - HAKKARİ İzle

- Ekiplerin yol açma çalışmaları - Hakkari Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 34, Yüksekova ilçesinde 5 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 39 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlerdeki bazı yerleşim birimlerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi aştı.

Kar Kalınlığı Karla Mücadele 

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