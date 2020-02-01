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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, 85 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

Kar kalınlığı 2 metreyi geçti, 85 köy yolu ulaşıma kapandı İzle

İş makinalarının yol açma çalışmasından görüntü,

Köy Yolları Kar Yağışı 

-Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği alandan görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari, Kurtalan ve Baykan’da 85 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Dün geceden beri etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Gökbudak, Geçittepe, Keskin, Bent, Doğan, Yapraktepe ve Sarıyaprak, Gümüşören köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Maden köyü yolları, Eruh ilçesine Çetinkol, Cintepe, Demiremek, Dikboğaz, Dağdöşü, Okçuları, Yanıkses, Bilgili, Kuşdalı, Görendoruk Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı, Dedebakır, Tütenocak, Yeşilçevre, Yarımca, Kasımlı, Gümüşören köy yolları, Kurtalan ilçesine bağlı gurup köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 10 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, kapalı olan yolların açılması için ekiplerin durmaksızın çalıştığını söyledi.

Bölge etkili olan kar yağışının devam ettiğini belirten Canpolat; "Kar ve tipi Pervari, Eruh, Şirvan, Kurtalan ve Baykan ilçelerimizde etkili oldu. Toplamda 85 köy yolumuz ulaşıma kapadı. Yolların açılması için ekiplerimiz yoğun bir mesai harcamaktadır, ancak kar yağışı devam ettiğinden ötürü açılan yollar tekrar kapanıyor ve tekrar açıyoruz" dedi.

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