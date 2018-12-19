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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kar İstanbul’un kapısına dayandı

Kar İstanbul’un kapısına dayandı

Kar yağışı

Karayolları Öğrenciler Kar Yağışı Kar Uyarısı 

-Okula gitmeye çalışan öğrenciler
-Kar biriken araçlar
-Tuzlama çalışması yapılması
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) -- Beklenen kar İstanbul’un kapısını çalıyor TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar uyarısı yapmasının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da sabah saatlerinde başladı.
Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar yetkililerin gelecek uyarısı yaptığı karla karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği, belediye ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına başladığı ilçede kar yağışı sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor. İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da başlayan kar yağışının kısa süre içerisinde İstanbul’da da etkili olması ön görülüyor. (SŞ-
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