Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler

Kar görmeyen çocuklar için kamyon kamyon kar getirdiler

Getirilen karların meydana dökülmesi

Kar Topu Kar Yağışı 

-Çocukların kar topu oynaması
-Başkan Çetin Akın'ın çocuklarla birlikte oynaması
-Çocukların Başkan Akın'a kar topu atması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sadece yüksek kesimlerde kar yağışı olması nedeniyle kar sevinci yaşayamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı ilçe merkezine 8 kamyon kar getirdi.Turgutlu Belediyesi, kar sevinci yaşayamayan çocukları ihmal etmedi. İlçenin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle bu bölgelere gidip karda oynama imkanı bulamayan çocukları düşünen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 8 kamyon kar getirerek ilçe merkezinde meydana döktü. İlçenin yüksek kesimlerinden toplanan karların içinde oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Akın da çocukların yanına gelerek kar sevinçlerine ortak oldu. Çocuklarla kar topu oynayan Başkan Akın, onlarca çocuğun hedefi haline geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı