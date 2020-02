Kar festivalinde 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi

-Kalabalık

-Karla oynayan çocuklar

-Röp

-Başkan röp



( İSTANBUL )- Ümraniye’de buzdan öğütülen kar yağdırıldı, çocuklar karın keyfini çıkarttı- Genci yaşlısı her yaştan vatandaş Kar Festivalinde bir araya geldi İSTANBUL



- İstanbul’da çocuklar kara hasret kalınca, Ümraniye’de buzdan öğütülen kar yağdırıldı. Ümraniyelileri karla buluşturmak için düzenlenen Kar Festivalinin başlangıcı verildi.

Genci yaşlısı binlerce kişi, buzdan öğütülüp yağdırılan karın üzerinde kartopu oynadı, kardan adam yaptı. 45 gün sürecek festivalde 7’den 70’e çok sayıda kişi doyasıya eğlendi. Çocukların eğlenceli anlar yaşadığı festivalde çocukların kar heyecanı havadan görüntülendi. İstanbul’da yüksek kesimler haricinde şiddetli şekilde yağmayan kar nedeniyle vatandaşlar kara hasret kaldı. Ümraniye Belediyesi de, ilçe sakinlerini mutlu etmek amacıyla Kar Festivali düzenleyerek vatandaşları karla buluşturdu. Festival kapsamında, buzlardan öğütülen kar taneleri yağdırıldı. Alana yığılan karın üzerine çıkan genci yaşlısı birçok kişi kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocuklar aynı zamanda buz pistinde patenle ve şişme botlarla kaydı, çeşitli oyunlar oynadı. Festivalde çocuklar için de özel eğlence ve oyunlar düzenlendi.

7’den 70’e her yaştan çok sayıda vatandaş, karın tadını Ümraniye’de doyasıya çıkardı. 45 gün sürecek olan festivalin başlangıç gününde renkli anlar yaşandı. Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İsmet Yıldırım, “Kar yağmayınca biz de dedik ki hep beraber Ümraniye’ye karı getirelim. Ama sadece bir etkinlik değil. Bir tarafta kayıyorlar, bir tarafta kartopu oynuyorlar, bir tarafta yüksek atlamada kayıyorlar. Kar Ümraniye’ye geldi, herkesi davet ediyorum. 45 gün sürecek. Her türlü etkinlikte varız, her türlü etkinliğe devam ediyoruz” dedi.

Etkinlikte eğlence bir çocuk, “Burada çok güzel kar yağıyor. Çok güzel duygular hissediyoruz. Çok mutluyum burada kar olduğu için” dedi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş, “Memleket havası resmen. Kar yağmış gibi hissediyorum. Çocuklarla çocuk olduk. Harika bir şey. Teşekkür ediyoruz, iyi ki İsmet Başkan var” dedi.

Çocukların eğlenceli anlar geçirdiği, binlerce kişinin katıldığı Kar Festivali alanı drone ile havadan görüntülendi.



loading...