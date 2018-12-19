Kar etkisini artırdı - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ - Malkara yolundan genel detay görüntü Tekirdağ 'da kar etkisini artırdı - Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde artan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde artan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.Hayrabolu'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 4 - 5 santimetreye ulaştı. - Çorlu'da gün boyu devam edecekÇorlu'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı.Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışında aksamalar yaşanırken, kar lastiği kullanmayan bazı sürücüler de araçlarını bulunduğu yerden hareket ettiremedi.Polis ve belediye ekipleri, ana arterlerdeki trafik akışını hızlandırmak için çalışma yaparken, tuzlama ekipleri de olası buzlanma olaylarına karşı hazır bulunduruldu.Meteoroloji yetkilileri, Çorlu'da hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğunu ve kar yağışının gün boyu devam edeceğini kaydetti. Tekirdağ 'da Çerkezköy, Muratlı, Şarköy ile Kapaklı ilçeleri de kar yağışından olumsuz etkileniyor.