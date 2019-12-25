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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kar etkili oldu - BİTLİS

Kar etkili oldu - BİTLİS

- Kar örtüsünün araziyi kaplaması - Kent merkezinin beyaza bürünmesi - Araçların üzerini kaplayan kar kütlesi - Okul çıkışındaki çocukların kar topu oynamasıBİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.Kentte gece boyunca etkili olan rüzgar ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Bitlis merkez ile Ahlat ve Tatvan ilçelerinde sabah başlayan kara hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.Karın yağmasına sevinen öğrenciler, okul çıkışında kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önlerinde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Bitlis - Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde oluşan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Akalan Kar Topu Öğrenciler Kar Yağışı Irak 

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