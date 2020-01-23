Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kar beklenen İstanbul’da zaman zaman güneş ve gökyüzü gözüktü Haberi

Kar beklenen İstanbul’da zaman zaman güneş ve gökyüzü gözüktü Haberi

drone görüntüsü

( İSTANBUL )- Bulutların kapladığı İstanbul havadan böyle görüntülendi İSTANBUL

Karya Hava Durumu Gökyüzü Kar Yağışı 


- İstanbul’da bugün için verilen kar yağışı uyarısı öğlen saatlerine kadar etkisini göstermedi. Şehrin üzerini kaplayan bulutların arasından zaman zaman gözüken güneş ve gökyüzü drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da bugün için verilen kar yağışı uyarısı öğle saatlerine kadar etkisini göstermedi. İstanbul’un üzerini yoğun bulut kütlesinin kapladığı görüldü.
Bulutların arasından zaman zaman gözüken güneş ve gökyüzü ise drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara'nın doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı