Kar aniden bastırınca çoban ve sürüler 6 gün mahsur kaldı

-Sürü sahibi Efrahim Akkavak’ın açıklamaları

-Karın altında bulunan otları yemeye çalışan koyun sürüsünden görüntüler



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan sürü sahiplerini olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisini arttırması ile yaylada bulunan sürüler altı gün mahsur kaldı. Erzincan’da son günlerde etkili olan kar yağışı sürü ve sürü sahiplerini olumsuz etkiledi. Kar yağışının aniden bastırması ile Erzincan’ın Çimen yaylasında mahsur kalan sürüler aç kaldı. Sürülerini kar yağışının az olduğu bölgelere indirmeye çalışan çobanlar ise donmaktan son anda kurtuldular. Sürü sahibi Efrahim Akkavak 6 gündür yaylada mahsur kaldıklarını, kar ve tipiden dolayı başka bir yere hareket edemediklerini söyledi.



Akkavak açıklamasında; “Burada 6 gündür kar ile mücadele ediyoruz. Burada bazı kesimlere yaklaşık iki metre kar yağdı. Burada mağduruz, hayvanlar yiyecek ot bulamıyor. Hayvanlarımız kendi imkânları ile karınlarını doyurmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki hayvanlar beş gündür burada mağdur, bizlerde mağduruz. Buradan Erzincan’a inemiyoruz kardan tipiden dolayı. Mera sorunlarımız yüzünden burada kalmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

(AK-AT)

