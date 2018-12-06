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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kar ani bastırdı, hazırlıksız sürücüler yolda mahsur kaldı İzle

Kar ani bastırdı, hazırlıksız sürücüler yolda mahsur kaldı İzle

Karda patinaj çeken araç

Karayolları Mahsur Kaldı Güzergah Kar Yağışı Kar Lastiği 

-Karda mahsur kalan araçlar
-Zincir takma detayı
-Sürücü ile röportaj
-Balıkesir il sınırı tabelası

( BALIKESİR -ÖZEL)- Sabah saatlerinde başlayan kar Kazdağları'nda trafiği olumsuz etkiliyor BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde bulunan Kazdağları'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan birçok sürücü araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Kazdağlarında sabah 4’te başlayan kar yağışı kısa sürede karayollarında ulaşımı olumsuz şekilde etkilemeye başladı.
Edremit-Yenice-Çan karayolu kısa sürede beyaz örtünün altında kaldı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler dik rampaların ve keskin virajların olduğu Deve Boynu mevkiinde mahsur kaldı. Zinciri ve kar lastiği olmayan araçların kimi sürücüleri kendi imkanları ile ilerlemeye çalışırken kimi sürücüleri ise karayolları ekiplerin gelmesini beklemeyi tercih ettiler. Kar lastiği ve zinciri olan hazırlıklı sürücüler ise yolda ilerlemeye devam ettiler. Yolun trafiğe açık olduğu ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan bölgede yolculuk yapmamaları yetkililerce istendi. Yaklaşık 5 kilometrelik bölümde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekiplerinin çalışma başlatacağı öğrenildi.
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