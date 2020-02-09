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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Kar altında çifte telli oynadılar, halay çektiler

Kar altında çifte telli oynadılar, halay çektiler

Kardan detay

Kar Topu Yağan 

-Vatandaşların karda eğlenmesi
-Yolda kalan araçlar
-Vatandaşların araçları arkadan itmesi
-Sabah kar görüntüsü
-Kartpostallık görüntüler

( SAMSUN )- Araçlar yolda kalırken, gençler ve çocukların karın keyfini çıkarttı- Sabah kartpostallık görüntüler oluştu SAMSUN

- Samsun’da Cumartesi gecesi başlayan kar şehri etkisi altına aldı. Araçların birçoğu yolda kalırken, gençler ve çocuklar ise karın keyfini oynayarak çıkarttılar. Cumartesi günü başlayan yoğun kar yapışı şehri etkisi altına alarak bembeyaz bir örtü içerisine aldı. Yolların kar tutmasıyla birlikte araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek, hareketlenmelerini sağladılar. Çocuklar ve gençler ise kar topu oynayıp, kaydılar. Şoförler ise buz tutan yollarda gitmekte zorluk çektiler. Hiç durmadan yağan kar, sabah saatlerinde ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çeşmeler buz tutarken, oyun parkları, bahçeler, caddeler ve yollar ise beyaza bürünerek, eşsiz bir güzellik ortaya koydular. Samsun’da Ladik merkeze 54 cm kar yağarken, Çarşamba Havalimanı’na ise 10 cm kar yağdı. Birçok ara sokak kar nedeniyle trafiğe kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
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