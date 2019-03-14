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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kaputun altına gizlenen eroini 'Galia' buldu - BURSA Haberi

Kaputun altına gizlenen eroini 'Galia' buldu - BURSA Haberi

Kaputun altına gizlenen eroini "Galia" buldu - BURSA - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri - Uyuşturucu köpeğinin eroini bulmasıKaputun altına gizlenen eroini "Galia" buldu - Bursa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı - Zanlılara ait bir araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galia" ile arama yapan ekipler, ön kaputun altındaki döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin ele geçirdiBURSA (AA) - Bursa 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Ö.K, G.K, E.E, ÖA. ve H.K'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 70 gram esrar, 30 gram metamfetamin, 13 uyuşturucu tablet, bir miktar kokain ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Yine zanlılara ait hafif ticari araçta özel eğitimli narkotik köpeği "Galia" ile arama yapan ekipler, aracın ön kaputun altındaki döşemeye gizlenmiş 105 gram eroin buldu.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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