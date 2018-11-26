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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kaportacı dükkanında yangın çıktı, otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaportacı dükkanında yangın çıktı, otomobil kullanılamaz hale geldi

Yangının çekilmesi

Bild Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiyenin yangını söndürülmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’da kaportacı dükkanında yangın çıktı. Yangında iş yerinde bulunan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Eski Sanayi Sitesinde kaporta ustası Mehmet Dilimoğlu’na ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı kapladı. Yangında, dükkanda bulunan otomobilde alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altın aldı. Yangında dükkanda büyük oranda maddi hasar oluşurken, otomobil ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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