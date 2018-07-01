Kaplumbağanın zor anları - BOLU İzle

- Kilit parke yolda yürüyen kaplumbağa - Kaplumbağanın bordür taşlarına tırmanmaya çalışması ve ters dönmesi - Detaylar - Kaplumbağanın düzeltilmesi - DetayBOLU( AA) - Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde bağlı Taşkseti beldesinde, yol kenarına döşenen bordür taşını geçmeye çalışan kaplumbağanın zor anları görüntülendi.Yapımı devam eden dinlenme tesisinin yoluna giren kaplumbağa yeniden çimlerin olduğu alana geçmek istedi.Yol kenarına döşenen yaklaşık 15 santimetre yüksekliğindeki bordür taşının arkasında geçmeye çalışan kaplumbağa bir süre sonra ters döndü. Kaplumbağayı görüntüleyen gazeteci, tek başına düzelemeyen kaplumbağaya eliyle yardım etti.Bir süre daha bordür taşlarını geçmeye çalışan kaplumbağa, taşların arasında bulduğu boşluktan karşı tarafa geçmeyi başarabildi.