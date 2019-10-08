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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kaplumbağa yavruları denizle buluştu - MERSİN

Kaplumbağa yavruları denizle buluştu - MERSİN

- Sahile çıkan kaplumbağanın açtığı yuvaya yumurta bırakması - Kaplumbağanın yumurtaların üstünü kapatıp denize gitmesi görüntüsü - Kaplumbağa yavrularının yuvadan çıkarak denize gitme görüntüsü - ODTÜ’lü araştırmacıların kaplumbağa yuvalarını son kez kontrol etme görüntüsü - Yumurta kabuklarından görüntü - ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kıdeyş ile yapılan röportaj - ODTÜ sahilindeki endemik bitki olan kum zambaklarından görüntü - Prof. Ahmet Kıdeyş ile röportajın devamı - ODTÜ Erdemli deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu ile yapılan röportaj Mersin 'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu - Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilinde bu yıl 1235 kaplumbağa yavrusu denize salındıMERSİN (AA) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahilindeki yuvalarda dünyaya gelen 1235 kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü sahilinde 2012 yılından bu yana kaplumbağalarla ilgili düzenli veri topladıklarını belirtti.
Sahilin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kaplumbağalar için çok önemli bir üreme yeri olduğunu ifade eden Kıdeyş, geçen yıl sahile 18 anaç kaplumbağanın yumurta bıraktığını kaydetti.
Sahilde incelemelerin devam ettiğini aktaran Kıdeyş, şöyle devam etti:"Bu yıl sahilimize 19 anaç kaplumbağa gelerek yumurta bıraktı. Enstitümüzde görev alan araştırmacılarımız aynı zamanda kaplumbağa ve yavru çıkışlarını da takip etti. Bu yıl yuvaların her birinden 65 yavru çıkış yaparak toplamda 1235 sayısına ulaştı. Sahilin iyi korunması yavru çıkışlarının sağlıklı olmasını sağlıyor. Enstitü sahilinde sadece kaplumbağalar korunmuyor aynı zamanda nesli tehlike altında bulunan kum zambaklarının yanında diğer fauna ve florayı da koruyoruz. Bizim için hepsinin ayrı bir değeri ve özelliği var. ODTÜ sahiline çıkan kaplumbağalar bu bölgenin iyi korunmasından dolayı çok şanslı."ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Barış Salihoğlu ise enstitüde denizcilik faaliyetlerine yönelik uluslararası bilimsel araştırmaların yapıldığını, nesli tehlikede olan deniz kaplumbağalarının yanı sıra endemik bitki türlerinden kum zambağının da korunduğunu kaydetti.

Deniz Kaplumbağaları Yumurta Bilimsel Araştırma Uluslararası Araştırmacı 

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