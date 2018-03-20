Kaplıca ve kış turizminde söz sahibi olmak istiyor - BİNGÖL
- Termal kaplıca tesislerinden genel ve detay görüntüler - Hesarek Kayak Merkezinde kayak yapanlar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan'ın konuşması - Detaylar - Kar yağışının eğlenceye dönüştüğü kayak tesisleri ve kaplıcaları ile cazibe merkezi olmaya aday Bingöl , kış mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu - Kentte son üç ayda 70 bini kayak, 48 bini de kaplıca tesislerinde olmak üzere 118 bin kişi ağırlandı - Bingöl 'ün daha fazla turist ağırlaması amacıyla DAP kapsamında hazırlanan Hesarek Kayak Tesisi Master Planı kabul edilirken, bu kapsamda tesise 30 milyon lira yatırım yapılacak - İl Kültür ve Turizm Müdürü Barman: - " Bingöl 'ün ekonomik anlamda geleceği kaplıcalar ile kayak tesislerine bağlıdır"BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Kayak tesisleri ve kaplıcaları ile kış turizminde cazibe merkezi olmaya aday Bingöl , aralık, ocak ve şubat aylarında binlerce turisti ağırladı.Meşhur kavurması, çok sayıda çiçekten üretilen yayla balı, kaymağı ve misafirperverliği ile tanınan halkıyla yerli turistlerin son yıllarda rotasına eklediği Bingöl , ikişer kayak ve kaplıca tesisiyle de turizm sektöründe büyük gelişme katetti.Günlük karşılıklı İstanbul ve haftanın 3 günü Ankara uçak seferleriyle ulaşımı kolaylaşan şehirde, son üç ayda 70 bini kayak, 48 bini de kaplıca tesislerinde olmak üzere 118 bin kişi ağırlandı.Festival, kayak yarışmaları, yamaç paraşütü gibi etkinliklere ev sahipliği yapan kayak tesisleri, gelecekte ülkenin en önemli merkezleri arasında yer almayı hedefliyor. - Kente büyük katkı sunduİl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingöl kaplıcalarının, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yaptığını aktardı.Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesinde, Bingöl Üniversitesi ve özel sektöre ait iki tesisin yer aldığı kaplıca merkezinde, 170 yatak kapasiteli oteller ve termal havuzların bulunduğunu vurgulayan Barman, kayak tesislerinde ise 70 yatak kapasiteli otelin yer aldığını söyledi.
Kayak ve kaplıca tesislerine ulaşımın kolay olduğunu dile getiren Barman, " Bingöl 'ün ekonomik anlamda geleceği kaplıcalar ile kayak tesislerine bağlıdır. Bu iki tesisi ne kadar çok cazip hale getirirsek, Bingöl ekonomisine katkıları o kadar fazla olur. Özelikle Hesarek Kayak Merkezi'ne gösterilen ilgi, Bingöl ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor." diye konuştu. - Yoğun ilgiGençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, 2015 yılında hizmete giren merkeze bağlı Dikme köyündeki Hesarek Kayak Tesislerini, karın az yağması ve sezonun geç başlamasına rağmen 3 ayda 70 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Hesarek Dağı eteklerindeki, profesyonel, acemi ve çocuklar için 5 pisti bulunan, teleski, telesiyej ve baby lift mekanik sistemlerine sahip tesislere daha fazla turist çekmek için çalışma yürüttüklerini aktaran Arıkan, mevcut haliyle tesislerin kentin kış turizmine önemli katkı sunduğunu belirtti. - 30 milyon lira yatırım yapılacakArıkan, Hesarek Kayak Tesislerinin, Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, daha fazla turist çekmek için hazırlanan Hesarek Kayak Tesisi Master Planı'nın Kalkınma Bakanlığınca kabul edildiğini bildiren Arıkan, plan kapsamında tesise yaklaşık 30 milyon lira yatırım yapılmasının öngörüldüğünü ifade etti. Arıkan, bin 600 metre uzunluğundaki pistin, 3 bin 500 metreye çıkarılmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, söz konusu plan sayesinde tesisin büyük gelişme göstereceğini kaydetti. Tesisleri, önemli bir kış turizmi merkezi haline getirmeyi ve turizmi çeşitlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:"Bu master plan kapsamında yapacağımız çalışmalarla yeni mekanik liftler, pistler, daha iyi ulaşım, park alanları ve diğer sosyal alanları, özel sektör yatırımlarıyla bölgemiz ve ülkemiz açısından bir kış turizmi merkezi haline getireceğiz. İlimize kış turizmi için her geçen gün artan bir ilgi var." - 34 kilometre uzaklıktaİl Merkezine 34, Bingöl Havalimanı’na 40 ve Elazığ Havalimanı'da 110 kilometre mesafedeki Dikme köyünde yer alan tesislere ulaşım köy minibüsleri ve özel araçlarla sağlanıyor.Biri bin 600 metre uzunluğunda 5 piste sahip tesiste 70 yatak kapasiteli otel ve kafe restoran bulunuyor.