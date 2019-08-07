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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldı

Kapkaçı yaptı, mahkemede serbest bırakıldı

ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEN ÇIKARTILMASI

Adli Kontrol Kapkaç Akalan Mahkeme Kararı Polis Ekipleri 

-MAĞDUR ÇOCUĞUN OLAY YERİNE DOĞRU TELEFONLA KONUŞARAK GİTTİĞİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
-ÇOCUĞUN AİLESİNİN EMNİYETE TEŞEKKÜRÜ

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da yaşanan kapkaç olayında şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bartın’ın Tersane Caddesi mevkinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 12 yaşındaki M.T.’nin telefonla konuşarak yürüdüğünü fark eden H.K. (25) isimli şahıs gizlice yaklaştığı çocuğun elinden telefonu kapıp hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince H.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanan H.K. emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı. H.K. mahkeme kararı ile Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken 12 yaşındaki M.T.’nin telefonu ise kendisine teslim edildi.
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