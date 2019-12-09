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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı İzle

Kapkaççılar önce kameraya sonra polise yakalandı İzle

kapkaç güvenlik kamera

Ya Sonra Adli Kontrol Kapkaç Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-polisin zanlıları adliyeye getirmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı. Gaziantep’te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kapkaççı Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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