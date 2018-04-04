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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kapkaç zanlısını plaka ele verdi - MERSİN

Kapkaç zanlısını plaka ele verdi - MERSİN

- Kapkaç anına ait güvenlik kamerası görüntüsü - Şahsın emniyetten çıkartılışı Mersin 'de kapkaç zanlısını plaka ele verdi - Sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunu çaldığı ileri sürülen zanlı, kaçtığı otomobilin plakasının tespit edilmesi sonucu yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, sokakta yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.Merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde yürüyen G.A'ya yaklaşan bir şüpheli, cep telefonunu alarak kaçtı.Müştekinin ihbarı üzerine harekete geçen polis, zanlının olaydan sonra bir otomobille kaçtığını belirlerken, plaka takip sistemden aracın kiralık olduğunu tespit etti.Aracı kiraladığı tespit edilen M.A.D, gözaltına alınırken şüpheli, hırsızlığı yanındaki F.P'nin gerçekleştirdiğini ileri sürdü.F.P ile birlikte araçtaki O.Ç ile telefonu satın aldığı belirlenen 2. el telefon alım satımı yapan S.A. da gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından F.P. adliyeye sevk edilirken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kapkaç Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu 

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