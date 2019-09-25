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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi - SAMSUN İzle

Kapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi - SAMSUN İzle



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü tabelası - Zanlının sevk görüntüleriKapkaç zanlısını kırmızı tişörtü ele verdi - Samsun 'da, bir kadının elindeki cüzdan ve cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli, giydiği kırmızı tişörtten tespit edilerek yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da kapkaç olayına karışan zanlı, kırmızı tişörtünden belirlenerek gözaltına alındı.Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hümeyra B'nin (54) yanına yaklaşan bir kişi, elindeki cüzdan ile cep telefonunu alıp kaçtı.Kadının çığlıklarını duyan bir kişi, ara sokaklara kaçan şüphelinin peşinden gidip elinden cep telefonu ve cüzdanı almayı başarıp kadına verdi. Zanlı ise kaçarak uzaklaştı.Olayın ardından Hümeyra B, polisi arayıp şikayetçi oldu.Mağdurun yanına giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin kırmızı tişört giydiğinin söylenmesi üzerine çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden kırmızı tişört giyen ve koşarak giden kişiyi aramaya başladı.
Şüphelinin gittiği yönde araştırmalarını yoğunlaştıran polis, saklandığı bir ara sokakta İbrahim B'yi (33) yakaladı.Zanlı, emniyete götürüldü.

Kapkaç Akalan Güvenlik Kamerası Cüzdan Cep Telefonu 

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