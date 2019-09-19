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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kapkaç zanlısını dövmesi ele verdi - ADANA

Kapkaç zanlısını dövmesi ele verdi - ADANA

- Yakalanan zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü - Emniyet binasıKapkaç zanlısını dövmesi ele verdi - Adana 'da bir kişinin boynundaki altın zinciri kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli, güvenlik kamerası görüntüsünde kolundaki dövmesinden kimliği tespit edilerek yakalandıADANA (AA) - Adana 'da kapkaç olayına karışan zanlı, kolunda bulunan dövmesinden belirlenerek yakalandı.Merkez Seyhan ilçesi Hanedan Mahallesi'nde Tuna E. sokakta yürüdüğü sırada, bir kişi yanına yaklaşıp boynundaki altın zinciri alıp kaçtı.Olayın ardından Tuna E, polisi arayarak durumu bildirdi.Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmayla şüphelinin sol kolunda gül dövmesi bulunduğunu tespit etti.Çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, dövmeli zanlının, "hırsızlık", "yaralama", "yağma", "resmi belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından emniyette çok sayıda kaydı bulunan Sebahattin G. olduğunu belirledi.Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

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