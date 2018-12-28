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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kapkaç zanlısı yakalandı - YALOVA

Kapkaç zanlısı yakalandı - YALOVA

- Zanlının telefonu çaldıktan sonra kaçarken güvenlik kamerası görüntüsü - Zanlının bindiği minibüste çaldığı telefona bakmasına dair güvenlik kamerası görüntüsü (sağda cama yaslanan kişi) - Zanlının adliye sevki - Suriyeli uyruklu zanlının, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdıYALOVA (AA) - Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı iddia edilen Suriyeli uyruklu zanlı, bir gün sonra suçu işlediği yerde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda yürüyen D.K'nın arkasından yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçtı.D.K'nın olayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, zanlının Suriye uyruklu S.E. olduğunu belirledi.Ekipler, olaydan bir gün sonra düzenledikleri operasyonda S.E'yi suç işlediği bulvarda yürürken yakaladı.Polise verdiği ifadede akılı telefonu çaldığını ve telefonun Bayraktepe Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Telefon, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.Bu arada, olay anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Akalan Güvenlik Kamerası Akıllı Telefon İtiraf Polis Ekipleri 

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