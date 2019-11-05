Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kapkaç zanlısı yakalandı - İSTANBUL

Kapkaç zanlısı yakalandı - İSTANBUL

- Kapkaç anına dair güvenlik kamera kaydı - Beyoğlu'nda kadın turistin çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Emniyette 8 farklı suçtan kaydı bulunan yaşı küçük şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıİSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda kadın turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Ekim'de, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde, ABD'li Angela F'nin içinde pasaport ve cep telefonu bulunan çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaşı küçük şüpheli Ö.K'yi Beyoğlu'nda yakaladı.Şüphelinin 3 gasp, 2 ikametten hırsızlık, 2 kasten yaralama ve kapkaç olaylarından kaydı bulunduğu belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı