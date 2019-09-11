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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kapkaç zanlısı tutuklandı İzle

Kapkaç zanlısı tutuklandı İzle

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Kapkaç Akalan Cep Telefonu Genç Kadın 

-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) -- Adana'da bir genç kadının içinde cep telefonu olan çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı ADANA

- Adana'da bir genç kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçan zanlı yakalanıp tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Özlem D. (27) isimli kadın, Obalar Caddesinde yaya olarak giderken yanına yaklaşan bir kişi içinde cep telefonu olan çantasını alıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlının eşkalini aldı. Polis, kısa sürede zanlının Mehmet Şirin K. (30) olduğunu belirledi. Zanlının evine yapılan baskında Mehmet Şirin K. yakalandı. Cep telefonunu da bulan polis, kadına cihazını teslim etti. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Mehmet Şirin K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (FKE-
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