'Kapkaç' zanlıları 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı - ANTALYA Haberi
"Kapkaç" zanlıları 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı - ANTALYA - Şüphelileri yakalamak için 200 güvenlik kamerasını incelediler - Antalya Emniyet Müdürlüğü binasının detay görüntüsü - Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilmesiŞüphelileri yakalamak için 200 güvenlik kamerasını incelediler - Antalya 'da bir müteahhidin 228 bin lirasını çaldığı iddia edilen 2 şüpheliye, incelenen 200 güvenlik kamerası kayıtı sonrası ulaşıldıANTALYA (AA) - Antalya 'da sattığı evin parasını bankaya yatırmak isteyen müteahhidin 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen 2 şüpheli, yakalandı.Müteahhit ve galerici Ali Önder'in 228 bin lirasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Polis ekipleri kentteki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünden takip ettikleri şüphelilerin, sahte kimlikle aldıkları otomobille Antalya 'ya geldiği, burada da bir otomobilden çaldıkları plakayı taktıklarını belirledi.Polis ekipleri, şüpheliler H.Ü. ve K.Ü'yü Şanlıurfa'da gözaltına aldı.Şüphelilerden H.Ü'nün 6 hırsızlık olayından aranma kaydının bulunduğunu belirlendi.Kepez ilçesinde yaşayan Ali Önder, sattığı ev karşılığında aldığı 228 bin lirayı Göksu Mahallesi'ndeki bankaya yatırmak için Altınova Caddesi'ne gelmişti. Bu sırada arkadan gelen 2 zanlı, kapkaç yöntemiyle Önder'in poşetteki 228 bin lirasını çalmıştı.Otomobille kaçtığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.