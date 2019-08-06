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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi - KONYA İzle

Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi - KONYA İzle

- Şüphelinin hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesiKapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi - Konya 'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli, motosikletinden yola çıkılarak yakalandıKONYA (AA) - Konya 'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen motosikletli şüpheli gözaltına alındı.Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yüzü kapalı motosikletli bir kişinin, son bir ay içerisinde 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takiple şüphelinin kullandığı motosikletin marka ve modeli belirlendi.Bir alışveriş merkezinin otoparkında görülen motosikletin sürücüsünün gelmesi için yaklaşık 4 saat bekleyen ekipler, şüpheli Muhammet Celaleddin A'yı (22) gözaltına aldı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alışveriş Hastane Kapkaç Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

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