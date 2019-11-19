Kapkaç şüphelilerini özel ekip yakaladı - ADANA Haberi
- Zanlıların kaçma anı - İki zanlının bir kadını takip etmesi - Zanlılardan birinin kadının cep telefonunu alıp kaçması - Kadının zanlının peşinden koşması - Başka bir olay sonrası kaçan zanlılar - Zanlıların bir iş yerine girip zımba teli alması - Yakalanan zanlıların adliyeye sevki Adana 'da kapkaç şüphelilerini özel ekip yakaladıADANA (AA) - Adana 'da bir kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlının verdiği bilgilerle dört ayrı "kapkaç" olayına karışan 3 şüpheli daha yakalandı.Merkez Çukurova ilçesinde 3 gün arayla 4 kişinin cep telefonunun "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine zanlıların yakalanması için Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince özel ekip oluşturuldu.Olay yerlerindeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 100 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, birbirleriyle bağlantılı 4 zanlının olayları gerçekleştirdiğini belirledi.Bölgede önlem alan ekipler, ilçedeki Yurt Mahallesi'nde bir parkta H.Ş'nin (17) cep telefonunun aynı yöntemle çalındığı ihbarını aldı.Ekip, eşkalini belirlediği zanlıyı olayın ardından yakaladı.Gözaltına alınan şüpheli Mert B'nin (19) verdiği bilgi doğrultusunda diğer 4 ayrı olaya karıştığı öne sürülen Ramazan A. (20), Halil İbrahim T. (24) ve Ali Ö. (22) de operasyonla yakalandı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Mert B, Ramazan A. ve Halil İbrahim T. tutuklandı, Ali Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Kapkaç anı kameradaBir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda birlikte yürüyen iki zanlıdan birinin kadının elindeki cep telefonununu konuştuğu sırada alıp kaçtığı görülüyor. Kayıtlara kadının zanlıyı yakalayabilmek için peşinden koşması da yansıyor.
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