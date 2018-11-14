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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

Kapkaç güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

- Kapkaç anıKapkaç güvenlik kamerasına yansıdı - Zeytinburnu'nda bir kadının bebek arabasındaki çantasını kapkaç yönetimiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Şüphelinin kadını takip etmesi ile çantasını çalma anı güvenlik kameralarına yansıdıİSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bir kadının bebek arabasındaki çantasını kapkaç yönetimiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Beştelsiz Mahallesi'nde 7 Kasım'da bebek arabasıyla yürüyen C.Ö'yü takip eden bir kişi, bebek arabasındaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.C.Ö'nün şikayeti üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.Polisin 12 Kasım'da düzenlediği operasyonda, hırsızlığı yaptığı iddia edilen Pakistanlı K.N. (19) ve N.H.M.A. (20) yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.N. tutuklanırken, N.H.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Güvenlik kamerası görüntülerinde, bebek arabasıyla yürüyen C.Ö'yü bir şüphelinin takip ettiği, kadının kaldırımda durduğu bir anda şüphelinin çantayı alarak kaçtığı görülüyor.

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