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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kapkaç girişimini vatandaşlar önledi - ANTALYA

Kapkaç girişimini vatandaşlar önledi - ANTALYA

- Olay yerinden ve mağdurdan detaylar Antalya 'da kapkaç girişimini vatandaşlar önledi - Bankta oturan genç kızın kucağındaki çantasını çalan biri kovboy şapkalı iki kapkaç zanlısı, çevredekilerin müdahalesi üzerine çantayı atıp kaçtı - Yaşadığı şoku uzun süre atlatamayan genç kız, polise ifade verirken gözyaşlarını tutamadıANTALYA (AA) - Antalya 'da biri kovboy şapkalı iki zanlının kapkaç girişimini vatandaşlar önledi.Alınan bilgiye göre, iki şüpheli, Deniz Mahallesi Atatürk Parkı'nda bankta oturan 26 yaşındaki Gülcihan Utuş'un kucağında bulunan çantasını kapıp kaçtı.Biri kovboy şapkalı iki zanlı, olaya müdahale eden çevredekilerin kendilerini kovalaması üzerine çaldıkları çantayı atıp kaçtı.Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Yaşadığı şoku uzun süre atlatamayan, garsonluk yaptığı öğrenilen genç kız, polise ifade verirken "Çok korktum. Suçum sadece bankta oturmak mıydı? Neden bu başıma geldi?" diyerek ağladı.Çantası kendisine teslim edilen Utuş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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