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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kapkaç anları güvenlik kamerasınca görüntülendi - İSTANBUL

Kapkaç anları güvenlik kamerasınca görüntülendi - İSTANBUL

- Kapkaç anına dair güvenlik kamerası görüntüsü - Yakalanan zanlının adliyeye sevk edilmesi - Şişli'de bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Şüphelinin kadının elinden telefonu alıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Şişli'de İran uyruklu bir kadının telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran'da İnönü Mahallesi durumunda şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.Gözaltına alınan Afganistan uyruklu İsmet D'nin (20) İran uyruklu Pervahani B'nin (41) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı tespit edildi.Ayrıca şüphelinin 29 Haziran'da Elmadağ parkında bir üniversite öğrencisinin darbedilip ardından cep telefonunun gasbedilmesi olayının faili olduğu belirlendi.Şüphelinin 2 yıl önce Ağrı'dan yurda kaçak girdiği tespit edildi.Güvenlik kamera görüntülerinde kaldırımda oturan kadının yanından geçen şüphelinin, kadına yönelip elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kapkaç Güvenlik Kamerası Cep Telefonu Üniversite Öğrencisi Dur İhtarı 

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