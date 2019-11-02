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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kapkaç anı kamerada

Kapkaç anı kamerada

kapkaç anı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Kapkaç Akalan Kamera 


- Gaziantep’te güvenlik kameralarına yakalanan kapkaççılar tutuklandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri gasp ve kapkaç olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yakalanan 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
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