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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı İzle

Kapısını kırıp girdikleri evden ceset çıktı İzle

Vefat eden Ahmet Özdemir’in evinden cenazesinin çıkarılma görüntüleri

Polis Tahkikat Cenaze Kalp Krizi 

-FOTO

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde itfaiyenin kapısını kırıp girdiği evden ceset çıktı. 61 yaşındaki erkek şahsın uyurken kalp krizi geçirip öldüğü tahmin ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Orhan Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Özdemir'den haber alamayan yakınları merak edip evine gitti. Özdemir kapıyı açmayınca, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
İtfaiye ekipleriin kapısını kırıp içeriye girdikleri evde, Ahmet Özdemir’in cansız bedeni bulundu. Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Özdemir’in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (AE-UGR-
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