Kapısında 'Yeşilay' etiketi bulunan herkes bağımlılara yardım edecek Haberi

( BURSA -ÖZEL) Kapısında "Yeşilay" etiketi bulunan herkes bağımlılara yardım edecek BURSA



- Bursa'da Yeşilay elçisi projesi kapsamında eğitim verilen gönüllülerin kapısına Yeşilay etiketi yapıştırılacak. Bağımlılar; etiket gördükleri her esnaf ve her ev tarafından bilgilendirilecek. Bursa Yeşilay Şubesi Muhtarlar Derneği Başkanları ve Okul Aile Birliği Başkanları ile sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltıdan sonra muhtarlara ve okul aile birliği başkanlarına bilgi verilen Yeşilay Bursa Şube Başkan Dr. Serhat Yamalı bağımlılığın kötülüğünü ve sonuçlarını anlattı. Yamalı, Yeşilay Elçisi projesi kapsamında arkadaşlarının kapı kapı dolaşıp herkese bilgi vereceklerini ve eğitim tamamlandıktan sonra kapılarına Yeşilay etiketi asılacağını belirtti.

Muhtarlara ve okulların temsilcilerine faaliyetleri anlattıklarını ifade eden Yamalı, "Özellikle Bursa’da hayata geçirdiğimiz bir proje var. Yeşilay elçileri. Bu projede gönüllülerimiz, üniversiteli genç arkadaşlarımız esnafları geziyorlar ve onları Yeşilay faaliyetleri konusunda bilgilendiriyorlar. Bu bilgilendirme ile orada bir kontak kişisi oluşuyor. Ve bu vatandaşlar bilgilendirildikten sonra kapılarına Yeşilay etiketi yapıştırılacak. Bir gencin bağımlılık ile ilgili sıkıntısı olduğunda Yeşilay etiketi olan her kapının sahibi yardımcı olacaktır. Biz zaten Yeşilay’ın amacı projeleri hakkında bilgilendirme yaptık. Ayrıca önümüzdeki günlerde Bursa'da Yeşilay Danışmanlık Merkezini kuruyoruz. Bağımlı olan arkadaşlarımız merkezimize gidip direkt uzman psikologlardan bilgi alıp tedavi olma şanslarını elde edecekler. Bağımlılar hiçbir ücret ödemeden tedavi olacaktır” dedi.