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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kapısı kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Kapısı kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek kurtarıldı

Kapısı kilitlenen otomobilin ekiplerce açılması

Bebek Bild 

-Bebeğin kurtarılması
-Annenin bebeğine sarılıp ağlaması

( ADANA -EK)- Otomobil kapısının ekiplerce açılmasıyla bebeğine kavuşan Derya Yetkin, gözyaşlarıyla bebeğine sarıldı ADANA

- Adana'da kapısı kitlenen otomobilin içerisinde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Otomobil kapısının ekiplerce açılmasıyla bebeğine kavuşan Derya Yetkin, gözyaşlarıyla bebeğine sarıldı. Olay, sabah saatlerinde Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalışır vaziyetteki otomobilinden inen Derya Yetkin, bir süre sonra otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlenince şoku yaşadı. Bebeği kapıları kilitlenen aracın içerisinde mahsur kalan anne, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapı açma aparatlarıyla otomobilin kapısını açarak, mahsur kalan bebeği kurtardı. Kurtarıldıktan sonra bebeğini kucaklayan anne Derya Yetkin, gözyaşlarına boğuldu.
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