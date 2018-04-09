Kapıları kırarak Noter ve SGK binasına girdiler İzle



- Sivas'ın Kangal ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler Noter ve SGK binasına girdi, binalardan hiçbir şey çalınmamış olması dikkat çekti. Kangal ilçesinde geçtiğimiz gece meydana gelen olayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler ilçe merkezinde bulunan SGK binası ve Noter binasına girdi. Binaların; enerji, iletişim ve güvenlik kamerası sistemlerini tahrip eden kişi ya da kişilerin değerli cihazları çalmadan ayrılmaları dikkat çekti. Binaya giren kişi ya da kişilerin evrak çalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

