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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kapıları açık vaziyette seyreden aracın tehlikeli yolculuğu kamerada

Kapıları açık vaziyette seyreden aracın tehlikeli yolculuğu kamerada

Caddede kapıları açık otomobilin durması

Kamera Cep Telefonu 

-Vatandaşların korna çalması
-Kapıları açık otomobilin hareket etmesi
-Genel detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’da trafiğin yoğun olduğu caddede kapıları açık bir şekilde seyreden araç tehlike saçtı. Batman GAP Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi’nde kapıları açık halde ilerleyen otomobil, yolu kullanan vatandaşları tehlikeye attı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü, önce bir süre kapıları açık vaziyette durdu. Vatandaşların korna çalmasına aldırış etmeyen sürücü, bir süre sonra hareket ederek gözden kayboldu. Duruma tepki gösteren ve yolda seyir halinde olan diğer vatandaşlar ise bu tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

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