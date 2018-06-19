Kapıkule yurt dışından gelenleri karşılamaya hazır - EDİRNE
- Sınır kapısından detaylar - Röportajlar - Yaz tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan vatandaşların, temmuz ayından itibaren oluşturması beklenen yoğunluğa karşılık verebilmek için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı başta Kapıkule olmak üzere diğer sınır kapılarında hazırlıklar tamamlandı - Çalışmalar kapsamında girişlerin yapılacağı peron, bilgisayar ve personel sayısı artırıldı - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak: - "Gurbetçi sezonunun başlaması nedeniyle gümrüklerimizde gereken tedbirler alınmıştır. 10 peronda 25 bilgisayarla 25 personelimiz görev yapacak. Bu anlamda Kapıkule'ye yeteri kadar personel takviyesi de yapılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve gümrüklerde fazla beklememeleri için personelimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük özveriyle çalışacaktır"EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı başta Kapıkule olmak üzere diğer sınır kapılarında, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaz tatili için ülkeye gelişiyle temmuz ayından itibaren oluşması beklenen yoğunluğa karşılık verebilmek için çeşitli önlemler alındı.Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, okulların tatil olmasıyla izne ayrılarak yaz tatilini memleketlerinde geçirmek için ülkeye gelmeye başladı. Vatandaşların yola çıkması, geçiş yapılan güzergah üzerinde yoğunluğa neden oluyor. Binlerce kilometrelik yolu kat ederek Türkiye sınırına ulaşanlar, zaman zaman gümrüklerde yoğunluk oluşturuyor. - "Gümrük işlemleri eskiye göre daha kısa sürede tamamlanıyor"Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ''gurbetçi sezonu"nun başladığını söyledi.
Bu doğrultuda Kapıkule Sınır Kapısı'nda altyapı çalışmalarının tamamlandığını, artık gümrüklerde son sistem teknolojilerin kullanıldığını vurgulayan Ocak, artık gümrük işlemlerinin eskisine nazaran çok daha kısa sürede tamamlandığını aktardı.Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşayan Türklerin tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelmeye başladığını ifade eden Ocak, "Gurbetçi sezonunun başlaması nedeniyle gümrüklerimizde gereken tedbirler alınmıştır. 10 peronda 25 bilgisayarla 25 personelimiz görev yapacak. Bu anlamda Kapıkule'ye yeteri kadar personel takviyesi de yapılmıştır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve gümrüklerde fazla beklememeleri için personelimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük özveriyle çalışacaktır." diye konuştu. Vatandaşların yola çıkmadan önce gümrüklerde gerekli olacak bütün belgeleri eksiksiz hazırlaması gerektiğini vurgulayan Ocak, bu durumun geçişlerin hızlı yapılmasına imkan sağlayacağını kaydetti. Ocak, yolcu sezonunda yoğunluğun önlenebilmesi ve ön beyan sisteminden vatandaşların yararlanabilmesi için gereken duyuruların yapıldığını, vatandaşlardan gümrüklerde bekleme sürelerini kısaltacak ön beyan sistemini kullanmalarını istedi. - "Türk bayrağını gördüğümüz zaman içimiz cız ediyor"Almanya'dan Alanya ve İzmir'deki yakınlarının yanına tatile gelen Hayati İşcan, ana vatana geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Her yıl yaz tatillerini Türkiye'de geçirdiklerini anlatan İşcan, "Ülkemizi çok seviyoruz. Sınır kapısında Türk bayrağını gördüğümüz zaman içimiz cız ediyor. Memleketimizden daha güzel bir ülke yok." dedi. Ayla İşcan da Türkiye'nin değerinin hiçbir Avrupa ülkesiyle ölçülemeyeceğini belirterek, "cennet vatana" geldiği için mutlu olduklarını kaydetti. Belçika'dan Zonguldak'a giden Şaban Karaveli ise iki ay önce Türkiye'de olmasına rağmen özlediği için ülkesine tekrar geldiğini ifade ederek, "Bizler orada olsak da her zaman ülkemizi özlüyoruz. Buradan ayrılamayız ve başka yerde ikamet edemeyiz." diye konuştu.