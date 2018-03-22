Kapıkule’de yavru köpek operasyonu İzle

-daha önce yakalanan köpekleri satın alan hayvan sever iş adamı açıklaması

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( EDİRNE ) -- Stepne lastik içinden 15 adet yavru köpek çıktı- Hayvan sever iş adamı 12 bin TL’ye hepsini aldı EDİRNE



- Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Bulgar plakalı bir otomobilin bagajında bulunan stepne lastiğin içerisinde kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 15 adet yavru köpek ele geçirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında bir aracın bagajında yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 15 adet köpek yavrusu ele geçirildi. Bagajdan köpek sesleri geldi Bulgaristan’dan gelerek Kapıkule Gümrük Kapısından ülkeye giriş yapan otomobil polis pasaport işlemlerini müteakip Gümrük Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak kontrol edildiği sırada aracın bagajında yavru köpekler olduğu görüldü.

Yapılan araştırma sonucunda bagajda 8 adet Samoyed, 4 adet Pekinez, 2 adet Pug ve 1 adet King Charles cinsi olmak üzere toplam 15 adet köpek yavrusu olduğu belirlendi. Stepneyi keserek, özel yer hazırladı Bulgar uyruklu araç sürücüsü Z.M.N. isimli şahısla yapılan ön görüşmede şahıs köpeklerin kendisine ait olduğunu ifade etmesine rağmen köpekleri araçta gizleyerek beyan etmeden ülkeye sokmaya çalıştığı ve satmak niyetiyle getirdiği ortaya çıkarıldı. Muhafaza ekipleri tarafından köpekler yedi emine teslim edilirken, şahıs hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hayvan sever iş adamı hepsini aldı Öte yandan, geçtiğimiz ay içerisinde Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda Bulgaristan üzerinden yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen toplam 12 yavru köpek yakalandı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nde yapılan ihale ile satışa çıkartılan 12 adet yavru köpek, tanesi bin TL üzerinden 12 bin TL ihale bedeli ile satıldı. Hayvan sever iş adamı Levent Bilgin, kendisi tarafından alınan yavru köpeklerin bedelsiz olarak sahiplendirileceğini belirterek, “Bu şekilde köpeklerin satılmasın karşıyım. O yüzden kişisel olarak geldim ihaleye 12 tane köpeği aldım. Bunları sahiplendireceğim” dedi.

(KU-

