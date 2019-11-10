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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kapıkule’de yakıt yüklü tanker alev alev yandı

Kapıkule’de yakıt yüklü tanker alev alev yandı

yanan tankerden detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

Amatör Kamera Kamera Amatör Cep Telefonu Direksiyon 


- Edirne Kapıkule yolu üzerinde meydana gelen kazada yakıt yüklü tanker alev alev yandı. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen olayda çekici ve tanker hurdaya döndü. Kaza, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında otoban yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 27 BSF 34 plakalı yakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerlere çarptı. Görüntüler amatör kameraya yansıdı Çarpmanın etkisi ile tankerde akan sıvı yakıt bir anda alev aldı. Yoldan geçen başka bir tır sürücüsü tarafından olay anı cep telefonu ile görüntülenirken, tankerde akan sıvı yakıtın tarlalarda adeta bir alev kanalı gibi yandığı görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (KU-
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