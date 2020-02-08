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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu... Tırın yangın tüpüne eroin gizlediler Video

Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu... Tırın yangın tüpüne eroin gizlediler Video

tır sürücüsünün görüntüsü

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri Yangın Tüpü 

-yangın tüpü foto

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen bir tır içerisinde bulunan yangın tüpleri içerisinde, 10 kilogram 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü, S.E., polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü S.E. isimli şahsın yaptığı tır aracıyla Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yangın tüplerinden eroin çıktı Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen tırda, Narkotik ve gümrük görevlileri ile birlikte yapılan aramada, tırın dorsesinni sol alt kısmında bulunan 2 adet yangın tüpünde, toplam 10 kilogram 320 gram gelen uyuşturucu maddelerinden eroin maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü S.E. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Tır sürücüsü tutuklandı Polis ekiplerince, tır sürücüsü S.E. isimli şahıs Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı adli makamlarca ‘Uluslararası uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (KU-
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