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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi Haberi

Kapıkule’de uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçirildi Haberi

Kapıkule'den görüntü

( EDİRNE )- Uyuşturucu kaçakçıları bu kez de yangın söndürme tüplerini kullanmaya çalıştı EDİRNE

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- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule’de gerçekleştirilen operasyonda yangın söndürme tüpü içerisinde Türkiye’ye sokulmak istenen 4 kilogram 570 gram kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında son yıllarda değişen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları ve yöntemleri mercek altına alındı. Yapılan analizler taşra birimleri ile paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. X-Ray taramasına sevk edildi Bu kapsamda Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasına Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu şahsın yaptığı Türk plakalı tır aracı, risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek X-Ray taramasına sevk edildi. Yangın tüpünün içerisine gizledi Tarama esnasında aracın römork kısmında bulunan yangın söndürme tüpünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Narkotik detektör köpeği eşliğinde yapılan detaylı aramada, yangın tüpünün içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilogram 570 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı. Olayla ilgili şüphelilerin tespiti ve yakalanma çalışmalarına devam ediliyor. (KU-
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