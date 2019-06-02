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02 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161 tır

Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161 tır

Kapıkule Sınır Kapısı

Rekor Sınır Kapısı 

-tır kuyrukları (arşiv)

( EDİRNE ) -- Kapıkule Sınır Kapısı’nda tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı EDİRNE

- Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule'de, bin 161 tır ile tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı. Ticaret Bakanlığını himayelerinde, Edirne Valiliği’nin koordinasyonunda, geçtiğimiz ay uygulamaya konulan ve tır kuyruklarını bitirmesi planlanan tarihi uygulama 'Kapıkule Sıra Numarası Peronu' meyvelerini vermeye başladı.
Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda, 01 Haziran 2019 günü 24 saatte bin 161 tır ile tüm zamanların günlük tır çıkış rekoru kırıldı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, “01 Haziran 2019 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısı’nda Bin 161 sayı ile en yüksek tır çıkışını gerçekleştirdik. Tüm çalışanlarımızın emeğine sağlık” diyerek, tüm personelini öz verili çalışmalarından dolayı kutladığını söyledi.

(KU-
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