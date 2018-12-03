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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kapıkule'de kuyruk hafta başına sarktı - EDİRNE

Kapıkule'de kuyruk hafta başına sarktı - EDİRNE



: - Kapıkule'de kuyruk hafta başına sarktıKapıkule'de kuyruk hafta başına sarktı - Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturduEDİRNE (AA) - Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen tırlar, Edirne 'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 8 kilometre kuyruk oluşturdu.Yoğunluk nedeniyle tır parkında da yer kalmadı. Polis ekipleri sırayı bozan bazı tır şoförlerine trafik cezası kesti.Kapıkule Sınır Kapısında yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı ise 320 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. - "Soğuktan tırların içinden çıkamıyoruz"Tır şoförü Burhan Bayer, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 gündür kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini, gümrüğe henüz giriş yapabildiğini anlattı.Tır şoförlerinin sadece tır kuyruklarında değil soğuk havayla da mücadele ettiğini dile getiren Bayer, yetkililerden problemlerin çözümü için yardım istedi.Fransa'ya giden Hakkı Zengin ise 2 gündür 3 kilometrelik yolu bitiremediklerini, kuyrukta büyük sıkıntı çektiklerini anlattı.Tüm tır şoförlerinin bazı ihtiyaçlarını kuyruklarda karşılayamadığını anlatan Zengin, "Lavabo yok, tuvalet yok, soğuktan tırların içinden çıkamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bunun üzerine bir de sollama yapan tırlar var." dedi.
Bulgaristan'ın tır yoğunluğunu giderememesi durumunda, kuyruğun hafta sonuna doğru daha da artması bekleniyor.

Hafta Sonu Muhabir Yurt Dışı İhracat Trafik Cezası 

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