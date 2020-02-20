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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kapıkule’de 550 bin TL değerinde 4.5 milyon adet makaron ele geçirildi

Kapıkule’de 550 bin TL değerinde 4.5 milyon adet makaron ele geçirildi

- Ele geçirilen malzeme

Kaçak Eşya Akalan Sigara Gümrük Kapısı Bakanlık 

-- Genel ve detay

( EDİRNE ) EDİRNE

- Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen bir operasyonda 4 milyon 500 bin adet makaron yakalandı. Kapıkule gümrük kapısına Bulgaristan gelen Türk plakalı bir tır bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi neticesinde riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli görülen araç X-Ray taramasına sevk edildi. Gerçekleştirilen taramada araçta şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine araç, detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı. Arama hangarında gerçekleştirilen kontrolde aracın branda halatının kesildiği, yapılan işlemin Gümrük Muhafaza ekiplerince tespitini güçleştirmek için kesik olan yerlerden vida yardımıyla birleştirildiği anlaşıldı. Halatı kesik dorsenin kapıları açıldığında, aracın yasal yükünün üzerinde çok sayıda koli bulunduğu saptandı. Yapılan sayım ve tespitte araçta bulunan 450 adet koli içerisinde toplam 4 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi. Kaçak sigara yapımında kullanılan makaronların gümrüklenmiş değerinin 552 bin TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen makaronların yanı sıra kaçak eşyanın naklinde kullanılan tıra da el konuldu. Konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam edilmektedir.
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